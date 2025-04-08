В Минстрое заявили о тяжелом положении строительной отрасли РФ

В Министерстве строительства России говорят о тяжелой ситуации в строительной отрасли из-за экономических условий. Положение ухудшается в основном в регионах.

«На следующей неделе будет госсовет под руководством президента нашей страны по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Там будет обсуждаться (...) реальная ситуация в жилищном строительстве. И вот как профильный замминистра я могу сказать, что так тяжело отрасли не было давно», – сказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, выступая на Всероссийском жилищном конгрессе.

По его словам, с начала года в России были запущено на 26% меньше проектов, и это самый низкий показатель с 2021 года. Замминистра посетовал, что снижение обеспечено в основном за счет региональной составляющей.

Кроме того, наблюдается низкая распроданность уже запущенных проектов – на уровне 30%. При этом у застройщиков нет большой финансовой подушки безопасности, которая бы позволила снизить цены на недвижимость и подстегнуть спрос.

«Но текущая ситуация такова, что я не очень понимаю, где тот «жирок». Скидки застройщики и так делают. В частности, многие откликнулись на призыв Минстроя делать специальные программы для участников СВО», – напомнил Стасишин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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