Минфин отменил лимиты для банков на льготную ИТ-ипотеку

Минцифры по согласованию с правительством России решило отменить лимиты, установленные для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Об этом сообщило министерство в своем тг-канале.

«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», – пояснили в Минцифры.

Также с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы, что позволит снизить финансовую нагрузку для заемщиков в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям.

По данным ведомства, в настоящий момент в России выдано более 83,5 тыс. ИТ-ипотек. Минцифры ожидает, что к концу года общее количество оформивших льготные кредиты по этой программе превысит 91,5 тыс.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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