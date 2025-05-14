В Росреестре рассказали о самых распространенных схемах обмана при покупке жилья

При покупке жилья высок риск стать жертвой мошенников. В Росреестре рассказали о распространенных схемах обмана при заключении сделок с недвижимостью и способах их предотвратить.

Один из вариантов мошенничества – неустановленный собственник. При осмотре квартиры потенциальному покупателю показывают договор о купле-продаже и предлагают внести аванс, чтобы «забронировать» недвижимость. В Росреестре подчеркнули, что договор не может стать надежным подтверждением права собственности.

В ведомстве настоятельно рекомендуют попросить продавца раскрыть свои данные в ЕГРН для третьих лиц и самостоятельно проверить нужную информацию. По словам замглавы Управления Росреестра по Москве Елены Юровой, добросовестный владелец не откажет в такой просьбе, тем более что информация раскрывается на каждый объект недвижимости отдельно.

Также можно попросить продавца показать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, такой документ можно проверить на официальном сайте Росреестра с помощью QR-кода.

Кроме того, аферисты часто просят указать в договоре купли-продажи сумму меньше фактической. «Продавец» заверяет, что таким образом удастся снизить налог, а часть денег просит отдать на руки.

«В случае судебного разбирательства суд может признать покупателя недобросовестным, поскольку тот пошел на сговор с продавцом, а саму сделку ничтожной. В результате квартиру придется вернуть, а покупатель получит сумму, прописанную в договоре», – отметили в Росреестре.

В ведомстве посоветовали уточнять и данные о том, была ли квартира приватизирована. Недобросовестный продавец может не сообщить, что люди, которые имели право на долю, но ранее отказались от нее, до сих пор имеют право на пожизненное проживание в квартире. Такие «неучтенные» жильцы имеют право обратиться в суд и законно вселиться в уже проданное помещение.

Перед покупкой рекомендуется запросить выписку из домовой книги и получить сведения о собственнике и других жильцах, которые когда-либо были прописаны в квартире. С 1 сентября 2025 года такие данные можно будет проверить с помощью выписки из реестра недвижимости.

Помимо этого, злоумышленники при продаже жилья могут использовать поддельную или отозванную доверенность. Проверить подлинность доверенности можно на сайте Федеральной нотариальной палаты по указанным в документе реквизитам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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