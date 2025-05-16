Средний размер ипотеки в России установил рекорд – 4,4 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России составляет рекордные 4,4 млн рублей, следует из данных Центробанка. Показатель вырос на 10% по сравнению с началом 2025 года. При этом средний срок кредитования достиг максимального значения – 310,7 месяца (почти 26 лет). Об этом пишут «Известия».

Согласно расчетам Freedom Finance Global, при оформлении ипотеки на 4,4 млн на такой срок с первоначальным взносом 20% и под 30% годовых переплата немногим превысит 10 млн рублей.

Крупнейшие банки подтвердили рост среднего чека по ипотеке в 2025 году. В Сбербанке с декабря он увеличился на 20%,а в «Абсолют Банке» с января по апрель повышение составило 10%.

По словам опрошенных изданием аналитиков, основная причина кроется в увеличении стоимости жилья, особенно это заметно в крупных городах. Также на цену недвижимости повлияло смещение спроса в сторону дорогой недвижимости, включая загородную и с улучшенной инфраструктурой.

Эксперты прогнозируют, что жилье продолжит дорожать. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова ожидает, что в этом году средние цены на новостройки могут вырасти на 9%. Основные причины – нехватка предложения в некоторых регионах и рост себестоимости строительства.

В то же время, отмечает эксперт, на вторичном рынке стоимость жилья может немного снизиться из-за жесткой денежно-кредитной политики и замедления роста доходов населения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube