Госдума обязала управляющие компании отчитываться о своей работе по единой форме

Госдума окончательно утвердил закон, защищающий права граждан, которые проживают в многоквартирных домах, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, документ обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД по единой форме. «Перечень сведений для отражения в годовом отчете будет един для всех», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Данные меры позволят стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой, добавил политик.

Он также указал, что с 2024 года в Госдуму поступило 1162 жалобы (почти все они – коллективные) на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. Собственники МКД в том числе жаловались на отсутствие полноценного контроля за УК.

Согласно новому закону, управляющие компании должны будут отчитываться перед жильцами по форме, которую утвердит Минстрой. Зампредседателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева уточнила, что уже с 1 января 2026 года жильцы смогут увидеть, сколько денег по дому было собрано, сколько потрачено, сколько стоила каждая услуга, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время Жилищный кодекс РФ обязывает управляющую организацию ежегодно в течение первого квартала предоставлять собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. При этом в действующем законодательстве не содержится требование о предоставлении отчета в определенной форме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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