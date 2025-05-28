В ЦБ предупредили о рисках для покупателей жилья в рассрочку

На фоне низкой доступности жилья в ипотеку растет доля продаж жилья в рассрочку, что несет риски как для покупателей, так и для застройщиков. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции в среду.

По его словам, с целью сохранить объем продаж девелоперы стали массово предоставлять гражданам рассрочку. «В результате объем продаж в денежном эквиваленте в январе – апреле даже возрос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Габуния.

Однако, отметил он, ЦБ видит ряд рисков в реализации жилья в рассрочку. Продажи в рассрочку могут нести риски для покупателей, особенно если рассрочка выдается на 10 лет с первоначальным взносом в 10% и гражданам с высокой долговой нагрузкой. «Покупатели после окончания рассрочки могут столкнуться с тем, что банки откажут им в ипотеке, и тогда они потеряют выплаченные деньги, если не смогут погасить остаток задолженности перед застройщиком», – предупредил зампред главы Центробанка. «По сути, не все продажи в рассрочку можно считать окончательными», – указал он.

Кроме того, покупателям в случае задержки платежа может грозить штраф. Более того, они могут даже лишиться будущей квартиры.

«На 1 апреля долг покупателей по рассрочке мы оцениваем как минимум в 1 трлн рублей, и это почти вдвое больше, чем год назад», – сказал Габуния.

Сами застройщики могут пострадать от низкой наполняемости счетов эскроу по сравнению с продажами через ипотеку или единовременную оплату, указали в ЦБ.

С учетом этого Банк России рекомендует банкам, осуществляющим проектное финансирование, внимательнее оценивать риски по проектам, в которых значительная часть продаж приходится на рассрочку и в случае рискованных практик учитывать это при формировании резервов по кредитам. «На наш взгляд, стимулирование роста продаж за счет непрозрачных схем несет повышенные риски. В будущем мы учтем этот фактор напрямую в регулировании резервов по проектному финансированию», – заключил Габуния.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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