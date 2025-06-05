Льготная ипотека для участников СВО может стартовать уже летом

В России уже летом 2025 года, вероятно, заработает новая льготная ипотечная программа для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете «Известия».

Старт новой программы позволит поддержать рынок жилья в условиях высокой ключевой ставки, отметил парламентарий. Льготная программа поможет военнослужащим и их близким решить жилищный вопрос, указал он.

Напомним, в мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать льготную ипотеку для семей военных, которые участвуют в СВО.

Разработанная в Госдуме концепция льготной ипотеки для участников спецоперации предусматривает, что кредиты будут выдаваться под 2%. Минимальный первоначальный взнос составит 20%.Получателями займа смогут стать как участники СВО, так и их супруги. В случае гибели человека и отсутствия супруги оформить кредит также смогут родители военнослужащего и совершеннолетние дети. Лимиты по сумме займа будут аналогичны семейной программе – 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов.

Вместе с тем, в Совете Федерации ожидают, что законопроект о льготной ипотеке для участников СВО будет принят не позднее осенней сессии. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. По его словам, работа по этому направлению только началась, однако переход от прямого бюджетного финансирования ипотеки для военнослужащих к механизму льготной ипотеки очень вероятен. Сенатор прогнозирует, что льготная ипотека под 2% для бойцов спецоперации сможет заработать в 2026 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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