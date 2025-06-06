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Пятница, 6 июня 2025, 09:35 мск

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Ветхие дома и антисанитарные условия: генпрокурор поднял вопрос о состоянии военных городков

Ситуация с состоянием жилья в военных городках требует незамедлительного реагирования. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Ветхие конструкции, полуразрушенные коммуникации, антисанитарные условия, в которых вынуждены проживать семьи защитников отечества, требуют незамедлительного... реагирования», – цитирует генпрокурора РИА «Новости».

Во время личного приема граждан к Краснову обратилась жительница общежития в военном городке, которая рассказала об условиях своего проживания. «Очевидно, что в ряде случаев Минобороны не желает признавать дома аварийными, чтобы переложить ответственность на муниципалитеты», – сказал генпрокурор.

Он поручил военным прокурорам проверить реализацию мероприятий по содержанию жилья в военных городках и предоставить результаты на заседании правкомиссии по развитию жилищного строительства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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