В России дачные участки запретили огораживать глухими заборами

В России вступили в силу правила, касающиеся дачников по всей стране. Теперь участок нельзя огораживать глухим забором.

В суды поступает множество исков от владельцев участков в СНТ. Дачники жалуются на соседей, которые устанавливают высокие глухие заборы, из-за чего нарушается вентиляция и освещенность.

Из-за увеличения числа жалоб были приняты новые правила, согласно которым между дачными участками можно устанавливать забор не выше полутора метров – это прозрачная сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами. Также разрешено использовать живые изгороди высотой до 180 сантиметров.

При этом если всех соседей устраивает глухой забор, то это нужно зафиксировать в письменном соглашении и отнести в поселковую администрацию либо в администрацию своего СНТ.

Нарушителям грозит принудительный снос несоответствующего нормам ограждения. Если дачник не желает прощаться с глухим забором, то будет вынужден заплатить штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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