В Белгороде приостановят восстановление домов уехавших из России граждан

В Белгородской области собираются рассмотреть вопрос о приостановке выплат компенсаций за поврежденное имущество гражданам, покинувшим Россию и проживающим за рубежом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На оперативном совещании правительства глава региона предложил рассмотреть тему компенсаций уехавшим гражданам. «Если собственник машины, которая повреждена, или жилья, которое повреждено, покинул страну и проживает за пределами Российской Федерации, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег... Поэтому давайте рассмотрим, потому что если люди покинули страну, почему мы должны сейчас в первую очередь тратить на них», – сказал Гладков.

По его словам, власти должны поддерживать тех, кто остался в регионе, работает и находится в сложной ситуации. Губернатор предложил дождаться окончания СВО, после чего отдельно рассмотреть вопрос о выплатах уехавшим гражданам. До этого момента, по его мнению, следует «консервировать эти объекты».

«Мы сейчас говорим не о том, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей. Эти же данные есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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