Минстрой продлит мораторий на штрафы для застройщиков

Действие моратория на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, распроданность новостроек с вводом в 2026 году находится пока на уровне в 31%, а приток средств дольщиков в сферу строительства жилья в этом году оценивается всего в 700-800 млрд рублей.

«Для того, чтобы вся система устойчиво работала, мы считаем, что прирост должен быть где-то 1,6-1,8 триллиона рублей. Мы в целях того, чтобы некоторые сложности снять у застройщиков, приняли решение о продлении моратория на вторую половину 25-го года, то есть возможность сдвинуть сроки», – заявил Файзуллин в интервью РИА «Недвижимость».

При этом министр оценил сегодняшнюю ситуацию на рынке жилья как устойчивую. При объеме многоквартирного жилья, находящегося в стройке, в 117 млн квадратных метров распроданность жилых проектов по состоянию на понедельник составила 56%, что «обеспечивает необходимый финансовый поток» для девелоперов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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