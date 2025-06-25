В России появится программа льготной аренды жилья для молодежи

В России для молодежи разработают программу льготной аренды жилья. Об этом сообщил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно на форуме недвижимости «Движение».

По его словам, программа разрабатывается АСИ совместно с «Дом.РФ», Ростехом, а ее механизм станет понятен к концу текущего года.

На первоначальном этапе программа по субсидированию аренды будет доступна для молодых работников, занятых в ключевых отраслях. Речь идет о промышленности, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве, передает «Прайм».

Вайно подчеркнул, что если не проработать меры поддержки для молодежи для получения доступного жилья, то ни о каком народосбережении не может быть и речи. По его словам, сегодня молодые люди заинтересованы в том, чтобы съехать от родителей «хотя бы не в коробку для холодильника». Он указал, что, согласно данным опроса АСИ, аренду жилья считают для себя возможной 35% респондентов в возрасте от 16 до 28 лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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