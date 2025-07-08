Объемы выдачи ипотеки в России обвалились почти в два раза

Российские банки выдали в первой половине текущего года 1,5 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 47% меньше, чем в январе-июне 2024 года. Такие данные приводит в своем обзоре госкомпания «ДОМ.РФ».

«Всего по итогам первого полугодия выдано 340 тысяч кредитов на 1,5 триллиона рублей, что на 55% меньше в количестве и на 47% в объеме, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 63% кредитов (81% в объеме) пришлось на льготные программы», – уточняется в отчете.

В то же время объем выдачи льготной ипотеки за полгода упал на 46% – до 1,2 трлн рублей, количество льготных кредитов сократилось на 50% – до 212 тысяч.

«ДОМ.РФ» ожидает, что по итогам года российские банки смогут выдать 1-1,2 млн ипотечных кредитов на 3,8-4 трлн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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