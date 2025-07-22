Семьи с детьми в России смогут получить ипотечные каникулы

В России семьи смогут воспользоваться отсрочкой ипотечных выплат при рождении или усыновлении детей. Законопроект о кредитных каникулах одобрила правительственная комиссия.

Норма предусматривает ипотечные каникулы на срок не более шести месяцев для первого ребенка, а при рождении или усыновлении второго и последующих – не более 18 месяцев. При этом необходимо соблюдение ряда требований.

Так, нужно подтвердить, что доходы заемщика снизились более чем на 20% по сравнению с его среднемесячным доходом, имевшим место до появления новых детей. Одновременно с этим размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода заемщика. При рождении же или усыновлении второго и последующих детей достаточно самого факта рождения или усыновления.

Законопроект был разработан Минфином. Согласно проектной документации, изменения разработаны в целях стимулирования рождаемости в России и снижения рисков дефолтов заемщиков и финансовой стабильности кредиторов.

Механизм кредитных каникул в России был введен в прошлом году. Обратиться за отсрочкой в погашении ссуды можно один раз, если заемщик пострадал при чрезвычайной ситуации, и один раз – при снижении дохода. Действие каникул рассчитано на срок до шести месяцев. За это время не начисляются штрафы, а банк не вправе взыскать предмет залога.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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