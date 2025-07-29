Путин предостерег банки от введения дополнительных плат при выдаче ипотеки

Банки при оформлении ипотеки не должны вводить дополнительные траты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Председатель правления Сбербанка пожаловался на проблемы с ипотечным кредитованием из-за жесткого регулирования и высоких процентных ставок.

«Ипотека, во-первых, для банков сегодня – даже по льготным программам – является либо бездоходной, либо с отрицательной доходностью», – сказал Греф, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Несмотря на это, по его словам, банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в том, чтобы не сокращалось строительство жилья, «потому что у нас огромный портфель в строительных проектах».

«Поэтому мы сейчас стараемся, мы уже снизили ипотеку. В этом году мы видим все-таки, что, скорее всего, инфляция будет падать, ставка должна снижаться. Поэтому мы стараемся создавать условия, чтобы стимулировать рост ипотеки», – подчеркнул Греф.

Президент РФ на это указал, что главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки «не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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