Понедельник, 1 сентября 2025, 13:03 мск

В России запретили продажу дачных участков отдельно от домов

В России с 1 сентября вступает в силу запрет на продажу садовых и огородных участков отдельно от расположенных на них домов и построек. Соответствующий закон был подписан президентом 31 июля.

Согласно документу, собственникам садовых и огородных участков запрещается отчуждать их отдельно от находящихся там жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Кроме того, в инфраструктуру садоводческих участков теперь могут быть включены системы подачи электричества, газа, воды и канализации, различные хозпостройки, включая бани, сараи, навесы, теплицы, летние кухни и колодцы.

Также закон запрещает создавать садовые участки там, где не допускается ведение садоводства или огородничества для собственных нужд.

Москва, Зоя Осколкова

