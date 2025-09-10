Россия строит «втихую»: почему самострой стал нормой и чем это грозит

В России проблема самовольной застройки остается актуальной десятилетиями. От стихийных автомоек до многоэтажек в черте крупных городов – примеры нарушений градостроительных и земельных норм встречаются повсеместно. Почему это происходит, какие риски и опасности несут незаконно построенные объекты, а также существуют ли рабочие механизмы борьбы с этим явлением, рассказали в Госинспекции по недвижимости Москвы.

По данным Росстата и Всероссийского центра национальной строительной политики, в РФ более 40 тысяч незаконно построенных домов. Речь идет только о жилой недвижимости. Автомойки-однодневки, шиномонтажи на отшибе, пристройки с шаурмой – огромный пласт самостроя, который далеко не всегда попадает в официальную статистику.

Лидерами по количеству самостроев являются южные регионы – Крым, Краснодарский край, республики Северного Кавказа и, в частности, Дагестан. В северных субъектах, таких как Якутия, проблема тоже заметна.

Самовольная застройка несет большое количество рисков для граждан, среди которых и нарушение градостроительного плана и инфраструктурной нагрузки, и опасность для жильцов при строительстве без экспертизы, и конфликты между соседями и с органами власти, и риски сноса и утраты вложенных средств. В крупных городах такие постройки часто превращаются в очаги социальной напряженности, а в регионах в «зону правового беспредела». Также самострои банально портят городскую, да и деревенскую эстетику.

Причин данной проблемы несколько. В первую очередь это высокая стоимость недвижимости, что делает ее недоступной для широких слоев населения. Граждане, особенно в регионах, предпочитают строить жилье своими силами, нередко игнорируя оформление прав на землю или разрешения на строительство.

Ситуацию усугубляет слабый контроль со стороны надзорных органов и коррупция. Во многих муниципалитетах контроль за самовольной застройкой либо формальный, либо осуществляется выборочно. Чиновники могут «не замечать» нарушения или просто они просто испытывают дефицит ресурсов и механизмов контроля. В результате появляется целый пласт объектов, существующих вне правового поля, но фактически узаконенных негласно.

Кроме того, право собственности многих объектов, оформленных в 90-е, когда массово приватизировались земли и жилье без должного учета, имеет «туманные» юридические основания. При этом зачастую граждане сталкиваются с бюрократическими препонами, пытаясь легализовать свою постройку.

Впрочем, в столь сложном вопросе есть и позитивные примеры по борьбе с самовольным строительством. К примеру, власти Санкт-Петербурга активно используют практику рейдов, которые проводит городской комитет по контролю за имуществом и администрации районов. Госслужащие выезжают на нелегальные точки и застают врасплох серых предпринимателей и строителей.

В столице был запущен проект «Неравнодушный москвич», созданный по инициативе Госинспекции по недвижимости Москвы. «Проект с 2021 года помогает выявлять бесхозные постройки, незаконную торговлю, захламленные территории и нарушителей в сфере недвижимости. Принцип простой: горожане подают сигналы, а специалисты выезжают на место, проверяют документы и принимают меры. К проекту присоединились уже почти 800 человек», – рассказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Благодаря подобным инициативам в одном из московских районов привели в порядок целый комплекс старых зданий, а в другом – избавились от заброшенной и опасной постройки. Такая модель может быть востребована и в других регионах, заключили в Госинспекции.

