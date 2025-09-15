Новая схема мошенников – фальшивые операции с недвижимостью

Росреестр предупредил о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства пытаются получить доступ к персональным данным и деньгам граждан. Для этого злоумышленники сообщают о ложных операциях с объектами недвижимости.

Атаки совершаются через телефонные звонки, электронную почту и мессенджеры. Аферисты сообщают о якобы продаже, залоге или аресте недвижимости, чтобы вызвать панику и заставить немедленно связаться со «службой поддержки» по указанному в сообщении номеру. Под видом консультантов мошенники пытаются выудить у человека конфиденциальную информацию или убедить его перевести деньги для «отмены» несуществующих операций.

В Росреестре подчеркнули, что сотрудники ведомства никогда не связываются с гражданами посредством СМС, через месенджеры или по электронной почте, а также не просят переходить по внешним ссылкам или перезванивать по незнакомому номеру.

«В числе случаев, когда ведомство действительно может обратиться к гражданину по телефону или по электронной почте, – это исключительно информационное уведомление о ходе оказания услуги, уточнения информации в рамках оказания услуги, и о результатах ее предоставления», – отметил замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Для защиты от кибермошенников ведомство советует проверять домен отправителя – официальную переписку Росреестр ведет только с электронных адресов @rosreestr.ru. Там также просят не открывать подозрительные вложения и немедленно удалять подозрительные сообщения, чтобы исключить риск случайного запуска вредоносной программы. Для проверки любой полученной информации следует использовать исключительно официальные телефоны, опубликованные на официальном сайте Росреестра.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

