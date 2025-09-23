Госдума одобрила продление ипотечных каникул для семей с детьми

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документом предлагается в случае рождения или усыновления второго или последующих детей дать родителям право на получение кредитных каникул по ипотеке на срок до 18 месяцев. В настоящее время при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовую отсрочку платежей, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40 % среднемесячных поступлений.

«Новый законопроект предусматривает <…> отсрочку уплаты процентов начиная с седьмого месяца для семей, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок (до достижения ребенком возраста полутора лет). При этом критерий снижения доходов не применяется», – пояснил член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий добавил, что, согласно проекту закона, в период с первого по шестой месяц проценты по кредиту начисляться не будут, с седьмого по 18-й месяц начисление процентов продолжится, но их оплату разрешат произвести позже в рассрочку равными частями после погашения текущих обязательств по кредитному договору, пишет «Парламентская газета».

По мнению Говырина, данный документ «не только минимизирует кредитные риски для финансовых учреждений, но и имеет важное значение в контексте демографической политики, направленной на стимулирование рождаемости».

«Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку», – подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был разработан Минфином. Изменения инициированы в целях стимулирования рождаемости в России и снижения рисков дефолтов заемщиков и финансовой стабильности кредиторов.

