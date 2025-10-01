В Госдуме предложили передавать государству пустующее жилье

Жилье, чьи владельцы накопили долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также пустующие квартиры и дома предложили передавать государству. Соответствующий законопроект появился в базе данных Госдумы.

Как пояснил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, в том случае, если человек не оплачивает коммунальные услуги годами и не платит налоги, то квартира может быть признана пустующей при совокупности признаков. Парламентарий подчеркнул, что право собственности никто не аннулирует в одностороннем порядке.

Собственникам дадут время на то, чтобы заявить о себе, оплатить задолженности или же отказаться от прав собственности добровольно. В последнем случае жилье уйдет во владение муниципалитета.

«Главная задача – чтобы пустующее жилье не разрушало дома и не создавало угрозы соседям, а работало на благо жителей», – отметил депутат. Якубовский добавил, что речь идет прежде всего о домах-призраках на Крайнем Севере России, где пустует значительная часть квартир.

