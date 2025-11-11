Ставку по семейной ипотеке хотят привязать к количеству детей

Госдума рассматривает законопроект по семейной ипотеке, согласно которому ставка по жилищному кредиту будет привязана к количеству детей. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», – заявил парламентарий в ответ на вопрос, какие варианты ставок по льготной ипотеке рассматриваются.

Размер ставки для семей с большим количеством детей пока обсуждается. «Есть согласие по ставке для семей с тремя детьми, нужно договориться по большему числу детей», – сказал Аксаков.

Депутат предположил, что закон может быть принят до конца года, тогда в 2026 году норма уже ступит в силу.

Ранее в России запретили брать больше одного льготного ипотечного кредита на семью. По новым правилам с 1 февраля 2026 года супруги должны в обязательном порядке выступать созаемщиками.

Москва, Зоя Осколкова

