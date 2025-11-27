В России заработал сервис проверки номера телефона риелтора

На площадке Российской гильдии риэлторов (РГР) начал работать сервис проверки номера телефона аттестованного риелтора. Новшество усилит защиту покупателей недвижимости от телефонных мошенников, рассчитывают в РГР.

«Раньше человек чувствовал себя беззащитным. Звонят с незнакомого номера, представляются агентом такой-то компании, а проверить это нереально. Или нашли объект на просторах интернета, а вот насколько надежно это объявление и стоит ли ему доверять, тоже проверить не представлялось возможным. Теперь можно зайти на сайт единого реестра риелторов и понять, что это профессионал, с которым можно иметь дело, или же нет», – рассказала исполнительный вице-президент РГР Наталья Михайлюкова в комментарии ТАСС.

Для определения звонившего на сайте единого реестра РГР в поисковой строке кнопки «Проверь, кто звонил» нужно указать номер телефона. Если риелтор зарегистрирован в реестре, в этом можно будет удостовериться. Если же номер не обнаружен, это означает, что сейчас специалиста с таким номером гильдия подтвердить не может.

В единый реестр включена информация об агентствах недвижимости, являющихся членами Российской гильдии риэлторов и обладающих сертификатом соответствия услуг стандарту «Риелторская деятельность».

Как отметила Михайлюкова, возможность проверки риелтора по единому реестру переводит взаимоотношения «клиент – агент» в область проверяемой легитимности. Это, по ее словам, должно снизить количество мошеннических схем, связанных с арендой и покупкой жилья.

Ранее РГР запустила Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости. Его задача – борьба с участившимися случаями мошенничества, когда продавцы, получив деньги, пытаются через суд оспорить совершенную сделку и вернуть себе проданную квартиру. Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы.

Москва, Наталья Петрова

