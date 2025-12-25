В России третий год подряд сокращается строительство жилья экономкласса

В России наметилась тенденция отказа застройщиков от проектов экономкласса. Из-за недоступной ипотеки девелоперы предпочитают более стабильную нишу бизнес- и элитного сегмента, где покупатели меньше зависят от заемных средств.

Как следует из данных Центробанка, в 2025 году доля строительства новых многоквартирных домов экономкласса опустилась до минимальных 22%. При этом доля проектов бизнес- и элитного жилья увеличилась до 17%, пишет газета «Известия». Так в столице экономкласс исчезает в принципе, особенно внутри МКАД. В других крупных городах ситуация схожая. По словам участников рынка, доля типовой жилой недвижимости в общем объеме строительства снижается третий год подряд, уступая место комфорт-классу.

Застройщики переходят из бюджетного сегмента в более дорогие из-за недоступности ипотеки и возможного ужесточения семейной программы. Кроме того, ожидается рост конкуренции между вторичным и первичным рынком недвижимости. Когда рыночные ставки по жилищным кредитам начнут приближаться к льготным, массовому жилью будет сложнее конкурировать с готовыми квартирами.

Экономкласс при нынешних издержках часто становится низкомаржинальным или даже рискованным продуктом для девелоперов. Поэтому многие из них изменили стратегию и переориентировались на бизнес-сегмент, где покупатель менее зависим от льготной ипотеки и чаще использует собственные средства, альтернативные инвестиционные инструменты или рассрочки застройщиков.

Тренд по снижению строительства новостроек экономкласса уже заметен. Если он сохранится, через несколько лет рынок может столкнуться с недостатком действительно доступного жилья. Это особенно критично для молодых семей и регионов с невысокой средней зарплатой.

По прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе доля бюджетного жилья продолжит сокращаться на 2-3% в год. Самостоятельно рынок эту ситуацию не исправит – логика экономики проста: девелопер строит там, где выгодно. Помимо снижения ключевой ставки, важна и точечная государственная поддержка отрасли. Например, субсидирование девелоперов, строящих социальное жилье. Задача – не допустить, чтобы новое жилье стало недоступным для среднего класса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube