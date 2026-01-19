В России застройщики все чаще допускают просрочки по кредитам

В 2025 году выросло число случаев, когда застройщики задерживают платежи по кредитам. Нагрузка на отрасль растет, риски дефолтов увеличиваются. Одновременно покупатели все чаще жалуются на задержки ввода жилья в эксплуатацию и его качество. Однако эксперты пока не наблюдают признаков полномасштабного кризиса.

По данным Центробанка РФ, просрочка по кредитам застройщиков в 2025-го выросла на 27% и к концу года достигла порядка 280 млрд рублей. При этом ее доля превысила 5%, пишет газета «Известия». На этом фоне совокупный объем таких ссуд вырос лишь на 10%. Это значит, что общее качество долгов ухудшается.

Ухудшение платежной дисциплины связано сразу с несколькими факторами. Рост ключевой ставки до 21% к концу 2024-го года резко увеличил стоимость кредитов для девелоперов и одновременно охладил спрос на новое жилье. Из-за этого сократился денежный поток от продаж, из которого компании платят проценты и гасят основной долг.

Кроме того, дополнительное давление на рынок оказывает падение ипотечного спроса. Рыночные ставки у банков доходят до 20%, а льготные программы доступны ограниченному числу покупателей. В 2024 году была отменена массовая программа под 8%, а семейную ипотеку сделали доступной только для семей с ребенком до шести лет или несколькими несовершеннолетними детьми. При этом в 2026-м власти обсуждают дальнейшее ужесточение условий: ставку 6% могут сохранить лишь для семей с двумя детьми, а для пар с одним ребенком повысить до 10%.

Параллельно застройщики столкнулись с ростом издержек. В отдельные периоды дорожали цемент, арматура и плитка, увеличивались расходы на логистику и зарплаты, а маржа по новым очередям строительства сжималась.

По словам аналитиков, пока речь идет скорее о напряженном состоянии, а не о полномасштабном кризисе. Рынок удерживается за счет накопленного запаса прочности и механизмов проектного финансирования. Но финансовые проблемы застройщиков почти неизбежно отражаются на качестве жилья. Компании начинают экономить на материалах, инженерных решениях, контроле качества и подрядчиках, что уже проявляется ростом жалоб на дефекты. По его словам, упрощаются технические решения, удешевляются отделка и общественные пространства – и этот тренд заметен во всех регионах.

Москва, Зоя Осколкова

