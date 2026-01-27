Число россиян с непогашенной ипотекой достигло рекорда

В России 11 миллионов жителей имеют непогашенный кредит на жилье. Это максимальный показатель за все время, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«Число ипотечных заемщиков достигло 11 миллионов человек. Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей», – рассказал РИА «Новости» директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Показатель резко вырос благодаря программам льготного кредитования на покупку жилья, действующим в течение последних лет. Пик выдач семейных ипотек пришелся на 2023-2024 годы.

При этом на протяжении всего 2025 года уровень просроченной задолженности 30-90 дней в портфеле без дефолта в сегменте ипотеки был равен 0,4% и к концу года составил 82,49 миллиарда рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube