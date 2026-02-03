Конституционный суд РФ признал право на временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд России разрешил гражданам РФ временно регистрироваться по месту пребывания в апартаментах. Такое решение принято по жалобе жительницы Санкт-Петербурга Виктории Пиуновой. Об этом сообщает пресс-служба КС РФ.

Женщине отказали в регистрации членов ее семьи в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих родственникам. Основанием стало то, что законодательством не предусмотрена регистрация в нежилых помещениях. Суды поддержали отказ. При этом было констатировано, что объект не относится к номерному фонду гостиницы.

КС РФ указал на распространенность в современных условиях практики длительного проживания в апартаментах. Невозможность осуществить в них регистрацию, притом что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания. Кроме того, суд усмотрел нарушение права частной собственности, так как владельцы таких помещений не могут свободно их использовать для личных, семейных, домашних, бытовых нужд.

Суд при этом указал, что владельцы апартаментов платят более высокие налоги и коммунальные платежи по сравнению с собственниками обычного жилья.

«Федеральному законодателю, а также правительству РФ – согласно его компетенции, надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения. Они не лишены возможности определить порядок регистрации по месту пребывания дифференцированно в зависимости от особенностей нежилого помещения и других обстоятельств», – говорится в решении КС.

До этого регистрация собственников, их близких родственников и членов их семей по месту пребывания в нежилых помещениях осуществляется в порядке, установленном для регистрации по месту пребывания в жилых помещениях, пояснили в КС РФ.

Решение не касается постоянной прописки и не меняет правил оплаты ЖКХ, а также налогообложения. Дело Пиуновой подлежит пересмотру, заключил КС РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

