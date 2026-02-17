С 1 марта в России начнет действовать новый ГОСТ по отделке в новостройках

Росстандарт утвердил национальный стандарт отделки квартир в новостройках. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

Как отметили в ведомстве, ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ» вводит единые критерии оценки качества внутренней отделки в новостройках. Он охватывает штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов, а также закрепляет методы и средства контроля.

Ключевое нововведение в ГОСТе – система классов отделки (с 1 по 8). Для каждого из них установлены предельные допустимые отклонения по плоскостности, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также критерии визуальной оценки. Для жилых зданий устанавливается диапазон классов отделки с 1 по 6. Это позволяет применять стандарт как в проектах массового сегмента, так и в более высоких категориях качества, пояснили в ведомстве.

Выбранный класс будет фиксироваться в договоре между заказчиком и подрядчиком, что снизит риск разногласий при приемке квартир в новостройках.

«Новый ГОСТ становится практическим инструментом для рынка: он дает унифицированные измеряемые критерии и «общий язык» качества, которые можно напрямую включать в договоры, технические задания и процедуры приемки. Это усиливает защиту прав граждан за счет прозрачного определения требований к результатам работ и порядку их контроля», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

