Размер ипотечного кредита в России достиг предела возможностей покупателей

Размер ипотечного займа в России достиг потолка возможности покупателей. По словам аналитиков, это связано со снижением роста доходов населения, при этом рост цен на недвижимость замедляется, а площади жилья сокращаются.

«В IV квартале 2025 года средний размер ипотечного кредита в сделках по договорам долевого участия (ДДУ) составил 5,74 млн рублей. Годом ранее, в IV квартале 2024 года, эта сумма составила 5,43 млн рублей. Рост суммы ипотечного кредита на 5,74% сравним с уровнем официальной инфляции, зафиксированной в 2025 году (5,59%)», – рассказали «Известиям» эксперты «Движение.ру», изучив данные ЦБ РФ.

Низкий рост суммы кредита обусловлен как замедлением роста цен на жилье в 2025 году, так и снижением темпов роста доходов населения, говорят аналитики. Свою лепту также внесла и тенденция, направленная на сокращение площадей приобретаемых квартир.

«Покупатель сейчас находится в непростых условиях, даже с учетом сохранения адресных программ субсидирования ипотечных кредитов. Он должен потянуть первоначальный взнос, а также позволить себе более-менее комфортный ежемесячный платеж по кредиту. То есть определилась граница общей стоимости квартиры, в которую он так или иначе упирается. И эта граница, как мы сейчас видим, перестала двигаться вверх. Покупатели, по сути, достигли потолка своих финансовых возможностей», – говорит глава аналитического центра Ян Гравшин.

Замедление роста суммы ипотечного займа – негативный сигнал для застройщиков, особенно тех, кто работает в сегменте массового жилья (эконом- и комфорт-классов). Себестоимость строительства растет на фоне замедления роста цен, рентабельность проектов снижается.

В целях экономии девелоперы будут сокращать издержки любыми возможными способами, застройщики могут снизить качественные характеристики новых проектов и отказаться от дорогих опций в жилых комплексах. «Это не очень хорошо для рынка в целом», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

