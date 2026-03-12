Непроверенным лифтовым компаниям запретят работать в многоквартирных домах

Неквалифицированным лифтовым компаниям запретят работать в системе ЖКХ. Соответствующие требования подготовило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время обслуживающие организации обязаны устранять неисправности в течение 24 часов и проводить четыре технических осмотра в год, однако эти нормы часто не выполняются. По словам зампреда комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светланы Разворотневой, сейчас обслуживание лифтов сводится к заключению липовых актов.

«По данным Ростехнадзора, за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, и более половины из них завершились тяжелыми травмами или гибелью людей», – рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Власти планируют создать реестр, в которых войдут проверенные компании, остальным же будет запрещено обслуживать лифты в многоквартирных домах. Нововведение может вступить в силу с сентября 2026 года.

