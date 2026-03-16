Россияне стали чаще продавать квартиры из-за долгов по ипотеке

В России покупатели недвижимости стали чаще избавляться от жилья, купленного в кредит, чтобы погасить ипотеку. В конце 2025 года количество таких случаев подскочило вдвое. По словам экспертов, таким образом заемщики пытаются сохранить положительную кредитную историю и избежать банкротства.

Объем досрочно погашенных ипотек за счет продажи жилья заемщиком в конце 2025 года вырос вдвое по сравнению с IV кварталом 2024-го, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Всего за год таким образом закрыли кредиты на 1,3 млрд рублей – треть этой суммы (425 млн) пришлась на конец 2025-го.

При этом в IV квартале 2025-го объем ипотек, погашенных отступными, достиг 757 млн рублей, хотя раньше такие показатели были минимальными. Речь идет о случаях, когда кредит закрывается передачей залога банку. В итоге общая сумма ссуд, которые россиянам удалось погасить исключительно с потерей жилья, составила почти 1,2 млрд рублей. Это существенно превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

В Банке России подтвердили, что наблюдается рост досрочного погашения ипотек отступными, но это явление не массовое и связано со сделками отдельных крупных заемщиков. В основном россияне закрывали кредиты за счет собственных средств – на эти цели направили 1,36 трлн рублей по итогам 2025-го.

Продажа квартиры для оплаты ипотеку может указывать на сложности с обслуживанием ссуды. В 2023 году банки выдавали ипотеку с минимальными первыми взносами клиентам с высокой долговой нагрузкой по рыночным ставкам. Именно эта «волна» кредитов сейчас попадает в просрочку: по данным ЦБ, к концу 2025 года объем проблемной ипотечной задолженности вырос вдвое – до 205 млрд рублей.

Чаще всего продажа залогового жилья для досрочного закрытия ипотеки – крайняя мера. Это рациональный выход для тех, кто понимает: ждать нечего, а наращивать штрафы и портить кредитную историю смысла нет, пояснили аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

