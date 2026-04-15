Что будет со ставками по ипотеке и рынком жилья в 2026-2027 годах – прогноз аналитика Сбербанка

Ставки по ипотеке в России снизятся до 15% не раньше 2027 года, при этом восстановление рынка начнется уже в 2026 году. С таким прогнозом выступил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

«На снижении ставок на 1 процентный пункт выдачи (ипотеки – прим. ред.) растут примерно на 15%, но это верно для чуть более низких ставок. Большая перспектива откроется, когда ставки опустятся примерно до 15%, но, скажем честно, это скорее перспективы 2027 года. В 2026 году мы до этого момента не дойдем», – считает эксперт.

По его словам, рыночные ипотечные ставки с начала 2025 года упали уже на 10 процентных пунктов, но все еще остаются очень высокими. Но поскольку ставки все же снижаются, в этом году будет восстанавливаться спрос, а вслед за ним увеличится предложение, особенно на вторичном рынке, который буквально «пересох», прогнозирует Матовников.

«Мы привыкли к тому, что продажи от физика физику составляют две трети совокупного рынка. Сейчас ситуация радикально изменилась», – отметил главный аналитик Сбербанка. По его словам, сейчас почти треть сделок на вторичном рынке – это продажи со стороны застройщиков, а не частных лиц. «У нас сформировался определенный навес предложения, который выплеснется на рынок, и это достаточно большой потенциал», – пояснил Матовников.

В свою очередь, указал он, застройщики столкнутся с конкуренцией такого предложения, тем не менее рынок на этом будет расти: увеличатся как продажи, так и выдачи ипотеки.

Другой положительный момент, по его словам, состоит в том, что, несмотря на все трудности, объем строящегося жилья растет, застройщики запускают новые проекты.

Это означает, что у покупателя будет выбор, а для девелоперов ключевым вызовом станет попадание в будущий спрос, резюмировал эксперт.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube