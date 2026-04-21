Кабмин РФ расширил «Дальневосточную и арктическую ипотеку»

Льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространили еще на несколько категорий граждан, включая защитников приграничных территорий России и некоторые категории медработников. Соответствующие изменения утвердило правительство России, сообщил Минфин РФ.

Право на участие в льготной программе получили те, кто участвовал в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО. В список таких территорий вошли 11 административно-территориальных образований, в том числе: Республика Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

Ранее воспользоваться льготной программой могли в том числе участники СВО, выполняющие задачи только в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Дальневосточная и арктическая ипотека» также будет доступна и для медработников домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.

По словам директора Департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, на данный момент программой «Дальневосточная и арктическая ипотека» воспользовались более 200 тысяч российских семей. Внесенные в программу изменения «позволят поддержать еще большее число граждан и улучшить их жилищные условия, а также привлечь квалифицированных специалистов на Дальний Восток и в отдаленные арктические регионы», – добавил чиновник.

Москва, Наталья Петрова

