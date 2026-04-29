Цены на вторичное жилье в России начали падать

В России цены на вторичном рынке недвижимости в ряде случаев начали снижаться. Об этом заявил председатель попечительского совета Фонда развития территорий и экс-глава правительства РФ Сергей Степашин.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», – сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, можно ли ожидать замедления роста цен на жилье.

Степашин добавил, что есть надежда на снижение ключевой ставки. По его мнению, она может быть снижена до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5-6%.

По информации ЦИАН, в I квартале 2026 года сделки с вторичным жильем в 35 крупнейших городах России прибавили 18%, тогда как продажи первички выросли всего на 4%. «Квадрат» в строящихся домах сейчас в среднем дороже на 23%. Из-за высокой стоимости квартир в новостройках и ужесточения семейной ипотеки покупатели все чаще выбирают вторичку. При этом они экономят уже и внутри сегмента – покупают квартиры меньшей площади и в более старых домах.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube