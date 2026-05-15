Хуснуллин: резкое падение ввода жилья в России – негативные плоды охлаждения ипотеки

В настоящее время в России наблюдается резкое снижение объемов ввода жилой недвижимости. Это последствия охлаждения ипотечных программ, стартовавшего в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По данным Росстата, по итогам первого квартала 2026 года, объем ввода жилья в России сократился в годовом выражении на 28% – до 23 млн квадратных метров, передает агентство «Прайм».

По словам Хуснуллина, для сферы строительства характерен длительный инвестиционный цикл, и в 2025 году был виден результат работы в 2023 году, а в 2026-м проявляются эффекты 2024-го. «Я напомню, что мы начали ипотеку в стране охлаждать в 2024 году. Вот результаты охлаждения ипотеки, роста ключевой ставки – это все начало давать плоды. К сожалению, негативные плоды», – сказал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что инвестиционно-строительный цикл имеет волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему.

При этом есть регионы, для которых падение закономерно, там ранее возводилось жилой недвижимости больше целевого показателя национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 0,82 квадратного метра на человека.

В то же время, отметил вице-премьер, 18 регионов в России не допустили сокращения ввода жилья, несмотря на сложную экономическую ситуацию. «То есть все-таки от того, кто как занимается стройкой, какие сделаны заделы – от этого зависит, у кого как идет этот процесс», – добавил Хуснуллин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

