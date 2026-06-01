Банки стали жестче урезать суммы по заявкам россиян на ипотеку

Российские банки стали жестче урезать суммы по заявкам граждан на ипотеку. В основном одобряют на треть меньше, чем запрашивают потенциальные заемщики. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

«К концу 2025-го заметно увеличилась разница между суммой, которую россияне запрашивали у банков, и той, что им в итоге одобряли. В IV квартале прошлого года разрыв достиг трети: в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, а банки были готовы выдать только 4,1 миллиона», – говорится в статье.

Кварталом ранее ситуация была мягче – разрыв составлял около 21%. Показатель увеличился в полтора раза, поэтому в процессе одобрения кредита россиянам уже необходимо искать более дешевое жилье или другие источники получения денег.

Одновременно сократилась и сама доля одобрений по ипотеке. В IV квартале 2025 года банки утверждали только 30-37% заявок, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Годом ранее показатель был заметно выше – на уровне 43-51%.

«В целом нынешняя ситуация постепенно меняет поведение покупателей на рынке жилья. Теперь перед покупкой важно заранее понять, на какую сумму банк готов одобрить ипотеку, – иначе есть вероятность, что от планов на приобретение конкретной недвижимости придется отказываться и оперативно искать новые варианты», – заключает издание.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

