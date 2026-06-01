Путин поручил создать механизм страхования жилья от ЧС

Правительство России при участии МЧС и исполнительных органов регионов должно разработать механизмы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями муниципального сообщества 21 апреля.

Доклад необходимо представить до 1 сентября. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин.

Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявлял, что Минфин в настоящее время изучает возможность внедрения обязательного страхования частных домов с определенными критериями, сообщал ТАСС.

Чиновник отметил важность разделения существующих рисков, в том числе в бюджетной нагрузке, где это возможно. По его словам, необходимо определить критерии в зависимости от уровня риска, к примеру, объект индивидуального жилищного строительства располагается на берегу реки. «Здесь надо поизучать этот момент, мы, наверное, пытаемся нащупать сейчас элементы того, чтобы выбрать индивидуальное жилищное строительство, которое подходит под определенные критерии: на определенном расстоянии от водоема, на определенном расстоянии еще от каких-то объектов которые тоже подвержены ЧС и так далее. В этом направлении мы бы еще предложили поработать», – отметил Чебесков.

Москва, Наталья Петрова

