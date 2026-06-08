В Росреестре перечислили способы защиты недвижимости от мошенников

Покупка или продажа недвижимости всегда сопряжена с риском оказаться обманутым или введенным в заблуждение. О способах защиты недвижимости от мошенничества рассказали специалисты Управления Росреестра по Москве.

«Прежде всего, всегда важно подробно прописывать все условия сделки в договоре купли-продажи, а также проверять какие именно документы вы подписываете. Однако квартирное мошенничество чаще всего связано с попытками завладеть данными собственника и совершить сделку по подложным документам. Поэтому категорически нельзя никому сообщать по телефону свои персональные данные, необходимо регулярно менять пароли от всех своих аккаунтов, не заходить на подозрительные сайты и не переходить по ссылкам в электронных письмах и мессенджерах от неизвестных вам отправителей», – рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

Чтобы не стать жертвой квартирных аферистов или недобросовестных участников сделки, в первую очередь нужно запретить сделки без личного участия собственника. Для этого необходимо подать в Росреестр заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта без личного участия собственника или его законного представителя. Такая запись является бессрочной и исключает потребность неоднократного обращения заявителя за ее внесением. При наличии в ЕГРН такой записи, документы, поданные без личного участия собственника, возвращаются без рассмотрения.

Следующий шаг – внести в ЕГРН свои актуальные контактные данные. В этом случае при поступлении на регистрацию документов Росреестр уведомит правообладателя, и, если владелец недвижимости не подавал данного заявления, то он сможет оперативно предпринять необходимые действия, в том числе уведомив орган регистрации, и такая сделка не состоится.

Приобретая недвижимость необходимо запросить у продавца актуальную выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект. Документ поможет убедиться в том, что продавец является законным собственником недвижимости. Проверить достоверность выписки из ЕГРН можно на официальном сайте Росреестра. Для этого потребуется отсканировать камерой своего мобильного телефона указанный на выписке QR-код.

Перед покупкой целесообразно дополнительно выяснить, как часто менялись собственники, а также информацию обо всех зарегистрированных в квартире на момент совершения сделки, в том числе несовершеннолетних детей, а также о лицах, сохраняющих право пользования таким объектом недвижимости, проверить продавца на предмет банкротства и наличие долгов.

Если сделка совершается по нотариально удостоверенной доверенности, то проверить ее подлинность и срок действия можно через специальный сервис Федеральной нотариальной палаты.

Специалисты по недвижимости также рекомендуют запросить у продавца справку из Фонда социального страхования об использовании материнского капитала при покупке жилья, нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на сделку, если недвижимость была приобретена в браке, а также справку о психическом здоровье продавца.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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