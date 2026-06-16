В России хотят резко сократить долю государственных программ в ипотеке

Министерство финансов РФ намерено сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Иван Чебесков. В настоящее время доля льготной ипотеки в выдачах кредитов на покупку жилья в новостройках достигает почти 90%.

Минфин РФ хотел бы видеть более высокий уровень жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку чрезмерная зависимость от субсидий искажает структуру рынка. Доля госпрограмм к 2030 году должна опуститься до целевого уровня 25-30%. При этом резких шагов для достижения показателя не планируется. Снижение доли льготной ипотеки будет происходить постепенно. В том числе по мере снижения ключевой ставки и роста выдач рыночных ссуд, пишут «Известия».

В правительстве поручили Минфину и Минстрою до 1 июля 2026 года проработать идею дифференцированной ставки по семейной ипотеке. По этой концепции ставка может зависеть от числа детей: для семей с одним ребенком обсуждается уровень 10-12%, с двумя – около 6%, с тремя и более – около 4%. Также рассматривается возможность автоматического изменения ставки при рождении ребенка, чтобы упростить процедуру для заемщиков и снизить административную нагрузку. Впрочем, окончательные решения пока не приняты.

Сегодня доля госпрограмм в общем объеме ипотечных выдач ниже, чем на первичном рынке. Новостройки остаются наиболее зависимым сегментом от льготного кредитования. По словам аналитиков, субсидирование ставок создает значительную нагрузку на бюджет. Это связано с тем, что государство компенсирует банкам разницу между льготной и рыночной ставками, которая в нынешних условиях значительна.

Размер компенсации рассчитывается по формуле «ключевая ставка +3,5%», что сейчас эквивалентно примерно 18%. При этом заемщик оплачивает около 6%, а оставшаяся часть фактически субсидируется государством. В результате бюджет берет на себя две трети процентной нагрузки по большинству выдаваемых жилищных кредитов. Средний срок ипотеки уже превышает 26 лет. Это означает, что государство обязано компенсировать разницу ставок на протяжении десятилетий, а новые выдачи постоянно увеличивают совокупный объем будущих обязательств.

В 2025-м расходы на льготные ипотечные программы достигли около 2 трлн рублей, что стало историческим максимумом. В 2026-2028 годах только на семейную ипотеку заложено около 1,8 трлн. При этом фактические траты уже превышают плановые ориентиры.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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