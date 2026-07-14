В России каждую пятую ипотеку заемщик будет закрывать на пенсии

Банки в России все чаще выдают кредиты на покупку жилья возрастным клиентам. По итогам 2025 года почти каждая пятая новая ипотека была оформлена с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Заемщикам придется либо досрочно закрывать ссуду, либо продавать жилье, либо еще долго работать после выхода на пенсию.

Доля заемщиков с плановым погашением ипотеки в возрасте 70-75 лет в общем объеме выдач во втором полугодии 2025-го составила 19% против 17% в первом полугодии, приводит данные ЦБ РФ газета «Известия». Всего за год банки оформили 966 тыс. ипотечных кредитов, из которых 661 тыс. пришлась на вторую половину года. Таким образом, около 178 тыс. заемщиков, получивших ипотеку в прошлом году, могут закрывать ее в возрасте, когда им будет за 70.

В целом доля заемщиков, которые будут выплачивать жилищный кредит после 60 лет, еще выше и сейчас составляет около 65% от общего объема выдач. Это связано с тем, что в последние годы заемщики активно оформляли ипотеку на 25-30 лет: в 2025 году на такие сроки пришлось более половины жилищных кредитов.

Основная причина длинных сроков – льготные ипотечные программы, отмечают эксперты. При низкой ставке увеличение срока позволяет заметно уменьшить ежемесячный платеж, поэтому заемщики не всегда стремятся закрыть такие кредиты досрочно.

Главный риск такой ситуации связан с возможным снижением доходов после выхода заемщика на пенсию, отметили в пресс-службе регулятора, а ежемесячный платеж по ипотеке останется прежним, что может осложнить обслуживание кредита. Сейчас средняя пенсия в России составляет около 25 тыс. рублей, тогда как средняя зарплата – около 100 тыс. рублей. Таким образом, пенсионные выплаты замещают примерно четверть прежнего дохода. В некоторых случаях единственным решением может стать продажа квартиры для закрытия долга. Кроме этого, можно либо продолжать работать после наступления пенсионного возраста, либо закрыть долг раньше срока.

Кредитные организации устанавливаются свои лимиты на возраст заемщика на дату окончания срока выплат. В ЦБ не планируют ограничивать выдачу ипотеки с максимальным сроком погашения в пожилом возрасте. Основными факторами риска остаются низкие первоначальные взносы и высокая долговая нагрузка.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube