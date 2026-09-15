Пожары в частных домах уносят почти вдвое больше жизней, чем в многоквартирных ЖК

Число пожаров в частном жилом секторе продолжает расти. При этом доля погибших в сегменте ИЖС значительно выше, чем в многоквартирных зданиях. Эксперты связывают это не только с недостатком знаний о требованиях безопасности, но и с особенностями строительства: владельцы нередко используют недорогие горючие стройматериалы, которые выделяют опасные вещества при нагревании.

В первой половине 2026 года в частных домах произошло на 15% больше пожаров, чем в многоквартирных, пишет газета «Известия». Количество погибших в индивидуальном жилье выше на 90% – это порядка 2 тыс. человек. В целом год к году количество возгораний в сегменте ИЖС выросло почти на 10%: с 14,7 тыс. происшествий в первом полугодии 2025-го до 15,6 тыс. в первой половине 2026-го. Именно на частный сектор, по данным МЧС РФ, приходится наибольшая доля таких происшествий (29%) и там же гибнет больше всего людей (59%).

«Низкий уровень знаний граждан о требованиях пожарной безопасности и правильном применении строительных материалов – серьезная проблема», – отметил замначальника отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, начальник научно-исследовательского сектора огнестойкости и пожарной опасности легких конструкций ВНИИПО МЧС России Всеволод Ушанов.

Зачастую люди не знают правил пожарной безопасности, обязательных для частных домов в секторе ИЖС. Так, только 34% россиян знакомы с такими требованиями, 40% признают существование правил, но не разбираются в них. Среди оставшихся 10% никогда не интересовались этим вопросом, а 6% считают, что никаких правил нет и собственник сам решает, как уберечь дом от огня.

Тем временем, спрос на загородное жилье растет. За прошедшие месяцы 2026-го он увеличился в среднем на 50-55% относительно аналогичного периода прошлого года.

«Несмотря на то что основная причина возгораний в индивидуальном жилом строительстве – неосторожное обращение с огнем, проблема нарушения требований пожарной безопасности при строительстве, а также применение горючих материалов также имеет место, – продолжает Ушанов. – Если человек не разбирается в группах горючести, недобросовестные продавцы могут предложить ему этот материал под видом слабогорючего».

Проблема усугубляется тем, что при строительстве частного дома человек часто ориентируется прежде всего на цену, доступность материала и рекомендации продавца или подрядчика. Однако пожарная безопасность определяется не каким-то одним материалом, а всей конструкцией здания: имеет значение сочетание стен, перекрытий, утеплителя, отделки и инженерных систем. Даже качественные материалы, примененные с нарушением технологии, могут существенно увеличить последствия пожара.

Дым и токсичные газы распространяются по зданию гораздо быстрее огня: человек может отравиться и погибнуть в соседнем помещении, даже не соприкоснувшись с пламенем. Согласно данным МЧС за 2025 год, 65% погибших при пожарах в жилом секторе, в том числе в ИЖС, стали жертвами токсичных продуктов горения. Это в 3,4 раза больше, чем количество смертей, произошедших из-за воздействия высоких температур.

Пожары в частных домах начинаются не потому, что «загорелся утеплитель» или «вспыхнул чердак», а из-за неисправной электрики, печи, камина, газового оборудования или неосторожного обращения с огнем. Зачастую проблемы с электричеством в домах возникают, когда сеть не справляется с одновременной работой нескольких мощных приборов. Но после возникновения очага именно характеристики строительных материалов определяют, будет ли пожар локальным или быстро распространится по всей конструкции здания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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