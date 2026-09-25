В России резко выросло число дел о банкротстве застройщиков

За последние три месяца число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло почти на треть. Министерство строительства признает сложности в отрасли: в ряде регионов наблюдаются риски невыполнения планов по вводу жилья.

В сентябре число дел о банкротстве застройщиков достигло 1454, еще в июне их было на треть меньше – 1089, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании «Контур.Фокус». При этом год к году рост показателя составил 41%, отмечается в исследовании.

Как пояснили аналитики, в основном речь идет о региональных девелоперах. В Минстрое фиксируют трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых субъектах. По данным на июнь, риски недостижения плановых показателей отмечались в Липецкой, Курской, Орловской, Ульяновской, Томской и Саратовской областях. В список также вошли Санкт-Петербург, Амурская область, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия и Мордовия.

В отрасли значительно сокращаются объемы работ. Причинами стали существенное – до 10% – снижение инвестиционной активности в экономике, рост себестоимости, сокращение бюджетного строительства и спроса на жилье. Как пишет газета, девелоперы столкнулись с серьезными проблемами при продаже жилья: около 45% квартир в новостройках они не могут реализовать покупателям. Это, в свою очередь, способно привести к существенному сокращению запуска новых проектов, поскольку у девелоперов будет недостаточно средств для их финансирования.

Прирост количества дел о банкротстве действительно есть, но, если учитывать их долю от общего количества строительных компаний, ситуация пока не выглядит критичной, считают эксперты. По их мнению, это скорее выглядит как очистка рынка от слабых, недофинансированных игроков, чем как коллапс и обрушение отрасли. «Поэтому сигнал не очень приятный, но не слишком тревожный», – сказал один из представителей отрасли.

Намечается и еще одна проблема – накопленные девелоперами штрафы за просрочку ввода жилья. Сумма, по некоторым оценкам, уже составляет 100 млрд рублей. Эти неустойки могут быть уплачены в следующем году, но тем не менее давление на компании, которые не смогли завершить проекты в срок, нарастает. Для части застройщиков это также может быть причиной банкротства.

Изменить положение дел могло бы расширение льготной ипотеки, однако ожидать этого в ближайшее время не стоит, прогнозируют аналитики. Ключевая ставка также, вероятно, не будет быстро снижаться, поэтому возможностей стимулировать спрос у застройщиков сейчас немного.

Москва, Зоя Осколкова