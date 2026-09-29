В России хотят страховать жилье в зонах природных чрезвычайных ситуаций

Министерство финансов РФ предлагает страховать жилье, построенное в регионах, подверженных природным чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков.

«С учетом большой территории нашей страны чрезвычайные ситуации, в первую очередь природного характера, происходят в том или ином регионе ежегодно. <…> Мы давно хотим использовать механизм страхования, чтобы, во-первых, снизить бюджетную нагрузку, а во-вторых, создать стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома», – цитирует Чебескова РИА «Новости».

В 2019 году был принят закон о добровольном страховании жилья, однако этот механизм так и не начал действовать. По словам замминистра, сейчас обсуждается возможность введения обязательного страхования для граждан, намеренных строить дома на территориях с высоким риском возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Граждане, которые собираются строить дома на территориях, подверженных таким рискам, должны понимать, что, покупая страховку, этими рисками надо управлять», – заключил Чебесков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube