Две трети застройщиков в России не получат прибыль в 2027 году

Более половины российских застройщиков могут не получат прибыль в 2026 году, а в 2027-м доля убыточных компаний может вырасти до 60-70%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на риелторов.

По прогнозам экспертов, более 50% девелоперов выйдут в убыток, либо их прибыл будет менее 1%. В 2027 году доля таких компаний может вырасти до 60-70%.

Одной из причин сложного финансового положения застройщиков стало падение спроса на новую недвижимость после изменения условий семейной ипотеки: в части регионов спрос снизился более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

Кроме того, негативно влияет отсутствие уверенного снижения ключевой ставки, что, с одной стороны, не дает развернуться рыночной ипотеке, а с другой – создает финансовую нагрузку на девелоперов.

Рост финансовой нагрузки становится тяжелым бременем даже для крупных системных застройщиков, которые всегда выигрывали за счет масштаба, накопленной маржи, большого земельного банка, что уж говорить про более мелкие компании. «Поэтому сейчас в девелопменте остро встает вопрос о качестве и эффективности управления, снижении издержек», – указывают эксперты.

В то же время первичный рынок жилья оказался не готов к изменению структуры спроса, который все больше смещается в сторону массового сегмента, и демонстрирует явный дефицит соответствующего предложения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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