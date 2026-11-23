Застройщикам в России не хватает до 400 тысяч рабочих

Дефицит рабочих на стройках в России может достигать 400 тысяч, при этом нехватка кадров продолжает расти. В связи с этим в Торгово-промышленной палате предложили снизить налог за узконаправленных специалистов для строительной отрасли.

На российских стройках сейчас не хватает от 200 тысяч до 400 тысяч специалистов. Крайне востребованы электромонтажники, сварщики, каменщики, бетонщики и арматурщики. Отмечается, что к 2030 году дефицит рабочей силы может достигнуть почти 800 тысяч человек.

По словам аналитиков, также застройщикам нужны проектировщики и специалисты по BIM – созданию информационных моделей зданий. Средний возраст строителя – 43-48 лет, молодежи становится меньше, а ужесточение миграционных правил ограничивает число трудоустроенных иностранцев.

В настоящее время бизнес может уменьшать налог на прибыль за счет помощи учебным заведениям, но ограничения мешают воспользоваться льготой. В ТПП предлагают снять территориальный барьер, а также разрешить учет расходов на обучение студентов-целевиков и установить единые правила на получение льгот, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы ТПП Сергея Катырина к министру финансов Антону Силуанову.

Последствия территориальных ограничений ТПП показывает на примере строительного колледжа в Великом Новгороде. Он готовит рабочих и специалистов для Санкт-Петербурга и Ленинградской области: местным стройкам столько сотрудников не нужно. Поскольку колледж и предприятия находятся в разных регионах, вычета не положено. В итоге компании лишаются дополнительного стимула поддерживать подготовку будущих кадров.

Письмо от ТПП поступило на рассмотрение, подтвердили редакции в пресс-службе Министерства финансов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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