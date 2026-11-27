В России хотят создать реестр посуточного жилья для туристов

В России предложили ввести государственный учет жилья, которое сдают посуточно туристам. С соответствующей инициативой выступило Минэкономразвития.

«В настоящее время готовятся изменения в законодательство, предусматривающие государственный учет в специальном реестре объектов временного размещения с посуточной (почасовой) оплатой», – сообщила пресс-служба ведомства журналу «Эксперт».

Планируется, что реестр станет основным элементом механизма, который обеспечит качество и безопасность услуг, защиту прав потребителей и прозрачность хозяйственной деятельности.

В последнее время спрос на аренду недвижимости в России постоянно растет. По оценке «Агентства трансформации и развития экономики» (АТРЭ), объем рынка краткосрочной аренды в 2025 году составил 381 млрд рублей, а совокупный вклад сегмента в экономику – 708 млрд рублей, или 0,33% ВВП.

Москва, Зоя Осколкова

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