Максим Химухин: Россия рисковала стать родиной фашизма, если бы большевики потерпели крах в 1917 году

Публикации за 20.12.16

Провал большевиков в 1917 году мог привести к тому, что Россия рисковала стать родиной национал-социализма и фашизма. Однако Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война, которые привели к многочисленным человеческим жертвам, обернулись трагедией для всего народа бывшей Российской империи. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал генеральный директор Vostok.today Максим Химухин в рамках спецпроекта, посвященного революционным событиям 100-летней давности.

«Новый День»: Через год Россия будет отмечать 100-летие Октябрьской революции. Каково было всемирно-историческое значение революции?

Максим Химухин: В отдельно взятой стране победила новая общественно-политическая формация, которой не было ни в одном государстве мира. Причем не только победила, но и смогла удержать власть. Ну а затем коммунизм стал распространяться по всему миру. Правда, к сожалению, только в экономически отсталых странах. Возможно, это и предопределило крах коммунистических режимов, но никак не идеи.

«Новый День»: Чем, на ваш взгляд, стала революция в России – необходимым этапом развития станы или одной из величайших трагедий для народа?

Максим Химухин: Революция – это всегда плохо. Только если это не научно-техническая революция. Безусловно, революция в России и последующая за ней Гражданская война стали огромной трагедией для народа.

«Новый День»: Как бы изменило мир предотвращение Октябрьской революции? Был ли у Временного Правительства шанс остановить ее?

Максим Химухин: Мне кажется, революция была предопределена. И если бы власть не удержали большевики, то ее взяли бы националисты. Возможно, Россия стала бы родиной национал-социализма и фашизма, а не Германия с Италией. Сохранить власть Временному правительству вряд ли бы удалось. Огромные массы народа хотели мира и перемен, которых «министры-капиталисты» им дать не могли или не хотели.

«Новый День»: Какие внешние силы были заинтересованы в революции в России и почему?

Максим Химухин: Принято считать, что за Октябрьским переворотом стояла кайзеровская Германия. Возможно это так. Брестский мир, заключенный большевиками с кайзером, это косвенно подтверждает. Но вот за Февральской революцией явно стояли Англия и Франция, которые, как мне кажется, просто решили «кинуть» царя и не делить с ним результаты победы в Первой мировой войне. Последующая интервенция стран Антанты в Россию также показали истинное лицо союзников.

«Новый День»: Что же заставило большевиков пойти на подписание Брестского мирного договора, в результате которого от территории бывшей Российской империи отторгалось около 1 млн кв метров?

Максим Химухин: В первую очередь, мне кажется, это был сильный и своевременный популистский шаг. Народ устал от войны, и тут ему дают мир. Не важно, на каких условиях, главное – война кончилась.

Во-вторых, большевикам нужно было мобилизовать на свою защиту максимально возможное количество людей. Народ опять шел на войну, но здесь уже воевал за достижения революции – «земля – крестьянам, фабрики – рабочим» и, соответственно, за мир.

«Новый День»: Возвращаясь к вашим словам об иностранном вторжении в 1918 году, которое, кстати говоря, проходило под лозунгами «помощи в восстановлении конституционного строя в России» и «помощи Белому движению», какие цели, по вашему мнению, на самом деле преследовали страны Антанты и США во время этой интервенции?

Максим Химухин: Интервенция – это вмешательство в дела другого государства, нарушающее его суверенитет. Очень четкое определение. Задача войск стран Антанты была предельно простой – максимально ослабить страну, затянуть Гражданскую войну и вывезти материальные ценности, до которых только смогут дотянуться их загребущие руки. История с золотом Колчака наглядное тому подтверждение.

«Новый День»: И все же гражданская война, в которую перетекла Октябрьская революция, к 1923 году закончилась победой большевиков. Какие наиболее важные последствия революции вы бы выделили? Каким было наследие революции в советском прошлом?

Максим Химухин: Миллионы погибших – вот главное последствие революции. Но стоит отметить, что по итогам внутрипартийной борьбы к власти в стране пришла группа товарищей во главе со Сталиным, которые были сторонниками эволюционного развития. За короткий период времени произошла колоссальная индустриализация, которая помогла стране победить в Великой Отечественной войне. И я думаю, что если бы не Вторая мировая война, то мы жили бы совершенно в другой стране. СССР вряд ли бы распался.

«Новый День»: Победу большевиков и Красной армии в гражданской войне многие ставят в заслугу вождю революции Владимиру Ленину, который смог централизовать и объединить пролетариат. Как бы вы охарактеризовали Ленина и можно ли сравнить его с нынешним президентом России Владимиром Путиным?

Максим Химухин: Это был целеустремленный и умный человек. Шел к достижению поставленной им цели, несмотря ни на что. Путин, на мой взгляд, тоже целеустремленный и умный человек. Но более гибкий. Ему больше подходит эволюционный подход к развитию страны, чем революционный.

«Новый День»: Можно ли сейчас констатировать смерть коммунистической идеологии в России? Почему?

Максим Химухин: Мне кажется, что сейчас начинается наоборот эпоха Ренессанса для коммунизма. В обществе сильны идеи социальной справедливости, которую почему-то связывают с коммунистической идеологией. Многие сравнивают времена СССР и сегодняшний день и находят только позитивные моменты. Но это из серии «раньше был воздух чище и т.п.». Надо помнить и любить свою историю, но думать о будущем.

«Новый День»: Каковы, на ваш взгляд, перспективы России в нынешних социально-политических условиях при продолжении нынешнего курса через 10-20 и более лет?

Максим Химухин: Суверенная демократия и госкапитализм. Как говорил В.И. Ленин – «Мы пойдем другим путем». В целом такой подход имеет право на существование. Но, если честно, то очень бы хотелось, чтобы в России произошла революция. Только научно-техническая. Иначе мы так и будем торговать нефтью и газом, год за годом деградируя.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.12.16

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