Евгений Минченко: В 1917 году политическая элита воткнула нож в спину России / Следующий подобный «взрыв» в стране возможен на почве национал-социализма

Публикации за 09.01.17

Накануне Октябрьской революции 1917 года российская правящая элита вела себя «неадекватно»: междоусобицы, разрывавшие руководство страны, вкупе с Февральской революцией позволили большевикам захватить власть. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» известный политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в рамках спецпроекта, посвященного событиям 100-летней давности и перспективам современной России.

«После того как ситуация обвалилась и была подорвана легитимность правящей элиты, уже встал вопрос, кто именно сможет осуществить переворот», – сказал Минченко и добавил, что «Октябрь был неизбежен вследствие Февраля», а единственной силой, способной захватить власть, оказались большевики.

«Незадолго до победы в Первой мировой войне страна получила удар в спину, в первую очередь, от своей элиты. Я думаю, что большевикам не удалось бы осуществить переворот, если бы не было неадекватного поведения правящей элиты и тех междоусобиц, в которых использовались достаточно сильнодействующие средства», – подчеркнул эксперт.

В числе факторов, которые позволили осуществить переворот в 1917 году, политолог также назвал готовность большевиков пойти на все, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. «Большевики были самые жесткие, они не останавливались ни перед чем, они готовы были прибегать к насилию», – пояснил Минченко.

Он также добавил, вождь революции Владимир Ленин сумел грамотно воспользоваться сложившейся к 1917 году ситуацией и возглавить радикально настроенную часть общества, привлекая, в том числе, своих соперников, среди которых был Лев Троцкий.

«Троцкий в какой-то степени был соперником Ленина. Он только в мае на международной конференции примкнул к большевикам. Но у него не было структуры. Троцкий все-таки был политик-одиночка. В этом смысле, я думаю, что сила Ленина была в том, что у него была не большая, но закаленная структура, выстроенная по принципу секты с достаточно жесткой дисциплиной и опытом организации так называемых экспроприаций и организации уличных боев в первую русскую революцию», – отметил Минченко.

По мнению эксперта, разговоры о том, что Ленин якобы был немецким шпионом, являются безосновательными. «Ленин, конечно, не был немецким шпионом, он использовал немцев. Он брал деньги у Германского Генштаба, но через посредников, не напрямую, и исходил из того, что он их использует, а не они его», – констатировал эксперт.

В то же время он обратил внимание, что заинтересованность иностранных сил в том, чтобы в России произошла революция, была очевидна. «Я достаточно детально изучал этот период и могу сказать, что действительно была заинтересованность, в первую очередь, Германии», – пояснил политолог.

Как считает Минченко, обвинения в адрес большевиков в подписании сепаратного Брестского мирного договора, нецелесообразны, так как на это были бы вынуждены пойти любые адекватные правители. «Армия не готова была воевать, она к тому моменту фактически разбежалась. А какие у них были варианты? Я считаю, что большого пространства для торга у них не было», – отметил эксперт.

Минченко полагает, что Февральская и Октябрьская революции остановили развитие России. При этом он отметил, что идеалы, которые были тогда поставлены во главу угла – перераспределение капитала, социальные гарантии и попытка построения социализма – оказали воздействие на те стратегии, которыми пользовались политические лидеры страны.

Сравнивать нынешнего лидера России Владимира Путина с Лениным эксперт считает неоправданным. «Путин – консерватор. У него идея – если что-то работает на четыре, четыре с минусом, пусть работает, а у Ленина была идея все сломать и построить заново. Они очень сильно отличаются и по темпераменту и по стилистике и по модели лидерства», – подчеркнул политолог.

Согласно его оценке, повторения революционного 1917 года России при «грамотном политическом менеджменте» можно избежать. «Я думаю, что следующий протест, если он произойдет, будет под национал-социалистическими лозунгами. Коммунизм с идеей интернационализма имеет определенные ограничения. Сочетание социализма и национализма – та взрывоопасная смесь, которая, в том числе, взорвала и Украину», – заключил Минченко.

Москва, Мария Вяткина

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