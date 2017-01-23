Русская революция-1917 не является уникальной / Красный Октябрь в оценках западных экспертов

Публикации за 23.01.17

Российские историки и политологи склонны считать Октябрьскую революцию в России одним из наиболее знаковых событий 20 века. Зарубежные эксперты согласны с этим утверждением, но обращают внимание на то, что такие события в России в начале 20 века хотя и стали «новым словом» в истории революций, но не являются уникальными.

Подробности в материале РИА «Новый День».

«…Не уникальна, но важна»

Профессор русской истории Оксфордского университета Роберт Сервис считает, Россия, пережившая в начале 20 века большие потрясения, ставшие следствием Октябрьской революции, не уникальна в этом плане.

«Мне кажется, что нужно перестать считать, что Россия пережила то, что не переживала ни одна другая страна. Социальная дезинтеграция общества произошла и в Венгрии в 1919 году, и в других странах», – сказал историк.

Он обратил внимание, что если говорить об уникальности революции-1917 в России, то действительно необычным является то обстоятельство, что военные не стали связующим звеном российского общества, вопреки международным тенденциям. «Военные всегда были одной из связующих сил во время революций, только в России не было такой силы, пока не появилась Красная армия», – отметил Сервис.

По его мнению, со стороны экспертов не совсем корректно фокусировать внимание при анализе событий 1917 года именно на Октябрьскую революцию, так как она была прямым следствием Февральской революции, которая стала «чрезвычайно важной по значению и масштабу».

«Я всегда был уверен, что кризис самодержавия показал те проблемы администрирования, которые уже существовали в Российской империи», – подчеркнул профессор.

Он отметил, что во время Первой мировой войны царское правительство отдавало приоритет транспортировке военных грузов, что привело к проблемам с поставками продовольствия. «И все это не было решено после ухода Николая II», – подчеркнул Сервис и отметил, это свидетельствует, что проблема заключалась не в царе и как таковом, а в сложившейся системе управления.

«Проблемы улучшения условий для рабочих в Петрограде и других крупных городах на севере и в центре России тоже не были решены. И в 1917 году это все усугубилось», – обратил внимание ученый.

Он считает, что реформы, которые были реализованы последним российским императором Николаем II, дали возможность людям выражать свое мнение и, в конечном итоге, это переросло в революционное движение. Для большевиков, которые в то время были весьма малочисленной партией, разрозненность народа и слабость правительства превратились в «идеальный сценарий» по захвату власти.

«У них появилась возможность остановить затяжную экономическую стагнацию, исправить административный коллапс и летом 1917 года защитить армию», – считает Сервис.

«Это был новый тип революции. Она была инспирирована людьми, которые знали, каким должно было быть идеальное общество – коммунистическим – и верили, что пожар мировой революции уже начал распространяться по всему миру. Они были уверены, что эта идеология сможет решить все проблемы, с которыми столкнулась Россия. Но это была утопия», – подчеркнул профессор.

При этом, как считает Сервис, в итоге Россия получила «пролетарскую диктатуру», которая была очень не благосклонна к своим противникам.

Профессор также подчеркнул, что современная политическая ситуация в мире неустойчива, и нельзя исключать вероятность того, что в ближайшее время революция может произойти еще в какой-нибудь стране. «Мы живем в очень нестабильное время. Мы не знаем, что может произойти завтра. И когда в мире возникает какая-то проблема – чувствуется напряженность», – отметил профессор.

Важен не сам факт революции, а «итог игры»

Профессор Южного методистского университета (США) Даниэл Орловски считает, что Октябрьская революция настолько велика по масштабу и последствиям, что это событие игнорировать нельзя.

«Революция 1917 года важна потому, что стала историческим актором, тем, что меняет политическую реальность и мировоззрение людей. Но нельзя говорить только о революции, в данном случае важную роль играет пост-Октябрьский период. Меня больше всего интересует последствия триумфа Октябрьской революции – «итог игры», – сказал Орловски.

По его словам, последствия революции нужно рассматривать с трех точек зрения: административной, идеологической и социальной. «Были созданы не только новые государственные институты, но и социальные, в частности, образовательные. Был решен национальный вопрос. Советская власть, которая пришла позже, изменила и всю инфраструктуру страны», – подчеркнул профессор.

Революция нового типа

Как считает доцент кафедры международных отношений Лондонской школы экономики Джордж Лоусон, в 1917 году в России произошла революция нового типа – «Революция 2.0», которая отличается от аналогичных событий в Европе.

«Революция (1917 года в России) несла в себе не только серьезное изменение политической структуры российского общества, но и культурное и даже социальное. При политических революциях («Революциях 1.0) происходит только изменение Конституции страны – такие революции прошли в Европе, и даже в самой России в начале века (революция 1905 года), в Мексике и Китае», – продолжил эксперт.

По его словам, в 1917 года в России произошла социальная революция, которая принесла, в том числе, экономические, культурные преобразования. «Россия стала первой в своем роде. По похожему сценарию потом шли революции на Кубе, в Аргентине, Никарагуа и других странах», – обратил внимание Лоусен.

В то же время, как считает ученый, Октябрьская революция в России не является примером «удачной» революции, а лишь промежуточным этапом между «Революцией 1.0» и «Революцией 3.0» – бескровной революцией. «Вопрос в том, что будет после удачной революции, что нужно делать, после того как угнетающую власть сменят», – заключил эксперт.

Октябрьская революция укладывается в теорию «циклов Кузнеца»

Один из ведущих мировых экспертов по проблеме неравенства, экономист Бранко Миланович считает, что революция 1917 года – подтверждение теории «циклов Кузнеца».

«Существуют циклы, которые я называю «волны Кузнеца» – в честь Саймона Кузнеца, американского экономиста и историка экономики. Это имеет прямую связь с русской революцией», – уверен эксперт.

Согласно этой теории, если социальное неравенство в стране достигает своего пика, происходят катаклизмы. Это может быть эпидемия, война, в том числе, гражданская, или революция. Именно в этом, по мнению Милановича, и кроются причины русской революции. «Революция – одна из форм уравнивания людей», – пояснил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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