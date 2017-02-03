Миф о крейсере «Аврора»: 100 лет эволюции

Публикации за 03.02.17

Пушечный выстрел крейсера «Авроры», один из самых ярких символов Октябрьской революции 1917 года, почти за 100 лет своего существования претерпел фантастическую трансформацию. Арт-директор Ассоциации исследователей российского общества XXI Сергей Щербина в рамках круглого стола в Москве рассказал, как за 100 лет этот образ начала эры социализма превратился в рекламный элемент и приобрел противоположный смысл.

Щербина предложил рассмотреть крейсер «Аврору», как «мем» – базовую единицу культурной информации (по аналогии с геном – единицей биологической информации).

«Мемом может считаться любая идея, исторический миф, образ, осознанно или неосознанно передаваемый человеком. Носители мемов, то есть мы – люди, постоянно оставляют материальные проекты – изображения, скульптуру, которые позволяют проследить эволюцию мемов. Чаще всего мемы используются для описания эволюции идей», – пояснил Щербина.

Он обратил внимание, что Октябрьская революция состоит из множества таких мемов, главными из которых стали штурм Зимнего дворца и знаменитый выстрел крейсера «Авроры».

«Эволюция этого мема (о крейсере) захватывающая», – подчеркнул эксперт.

«25 октября 1917 года (по старому стилю) примерно в 21:40 минут командор крейсера «Аврора» Евдоким Огнев произвел холостой выстрел, чем и породил бессмертный мем – «залп Авроры»», – напомнил Щербина.

Он отметил, что уже через 1 день – 27 октября в газете «Правда» было опубликовано письмо командования крейсера «Аврора», которое выражало резкий протест против обвинений в том, что «Автора» открыла огонь по Зимнему дворцу.

«Был произведен только один холостой выстрел, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности», – цитирует Щербина слова руководства крейсера.

«Через три года на Дворцовой площади поставили массовую социальную феерию «Взятие Зимнего дворца», в которой принимало участие более 8 тысяч человек, а также танки, броневики, пулеметы, оркестр из 500 музыкантов и, конечно же, крейсер «Аврора». По сценарию крейсер должен был дать три залпа, после чего вступил бы оркестр. Но что-то пошло не так, и пушки «Авроры» грохотали без перерыва более 5 минут», – продолжил эксперт.

С его точки зрения, это незапланированное происшествие в немалой степени повлияло на эволюцию мема, а одиночный холостой выстрел уже стал ассоциироваться с залпом их всех орудий.

«В 1930-году гениальный сказочник Евгений Шварц написал книжку для детей «Крейсер Аврора». В ней мы находим такую интерпретацию мема – «…штурм Зимнего дворца уже шел, когда «Аврора» дала залп из 6 орудий, но холостыми снарядами. Защитники дворца ринулись бежать», – отметил Щербина.

Он обратил внимание, что каноническая форма «мифа» была в конечном итоге закреплена в учебнике «История ВКП(б). Краткий курс». «Крейсер «Аврора» громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры – эры Великой социалистической революции», – цитирует Щербина официальную советскую версию о выстреле с крейсера. Эксперт однако отметил, что ему так и не удалось найти ни одного рисунка или картины, на которых бы был изображен именно залп.

Мем о крейсере «Аврора» пребывал в неизменном состоянии на протяжении почти 70 лет, однако попытки его изменить, очевидно, существовали. В доказательство своих слов эксперт зачитал выдержку из выступления Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на заседании политбюро ЦК КПСС в 1966 году, накануне 50-летнего юбилея Октябрьской революции: «Подвергается критике некоторых наших журналах и изданиях то, что в сердцах нашего народа является самым святым, самым дорогим. Ведь договариваются некоторые наши писатели, и их публикуют, до того, что якобы не было залпа «Авроры», что это, мол, был холостой выстрел, что не было 28 панфиловцев, что их было меньше», – процитировал Щербина.

По словам эксперта, накануне 100-летнего юбилея революционных событий мем крейсер «Аврора» используется в совершенно разных сферах и при этом зачастую с противоположной смысловой нагрузкой.

С одной стороны, крейсер «появился» возле Кремля и остался символом «восстановления справедливости в борьбе с неправильной властью». Вместе с тем Щербина продемонстрировал и мем с обратным смысловым значением, в котором «Аврора» стала символом деструктивных последствий революции.

«Мем выстрела «Авроры» приобрел и другие интересные мутации. Например, сегодня можно найти фейерверк «Залп Авроры» со слоганом: «Пиротехническая батарея «Аврора» – приготовьтесь к перевороту вашего мира». А магазин электронных сигарет предлагает покупателям следующие ароматы – «Вкус победы Авроры с нотками артиллерийского выстрела и оттенком пушечного дыма», «Аура революции – насыщенный, крепкий вкус матросских папирос», «Октябрь 17 – незабываемый вкус холодного октября 1917 года», – привел Щербина примеры использования мема об «Авроре».

Сейчас также очень популярны гибриды мема, которые несут в себе значение крушения несбывшихся надежд на светлое будущее. «На мой взгляд, высший пилотаж – гибрид «Авроры» с «Титаником»», – сказал эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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