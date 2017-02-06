Леонид Грач: Владимиру Путину следует быть осторожнее с оценкой Великой октябрьской революции / Через 10-12 лет нынешний политический курс окончательно угробит Россию

Публикации за 06.02.17

Великая Октябрьская социалистическая революция была эпохальным социально-экономическим событием, что впоследствии позволило защитить права и достоинства людей всего мира. Вместе с тем, сегодня России вновь грозит «ползучая контрреволюция», которую проводят либералы в правительстве во главе с «по сути антисоветчиком» – Дмитрием Медведевым. Об этом заявил лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач в рамках спецпроекта РИА «Новый День», посвященного событиям 100-летней давности и перспективам современной России.

По его оценке, сейчас страна переживает «симбиозный период»: есть элементы 37-го года, «горбачевизма», «ельцинизма», от которых нужно срочно отказываться. В противном случае через 10-12 лет нынешний политический курс окончательно угробит Россию, отметил Грач в своей статье специально для РИА «Новый День»:

Великая Октябрьская социалистическая революция, свершившаяся 100 лет назад в России, имела и имеет огромное значение не только для народов России, но и для всего человечества. Это был эпохальный социально-экономический процесс, защитивший права и достоинства людей всего мира.

Конечно же, наиболее важным является именно это. А также, наряду с этим, революция в темной, непросвещенной, лапотной крестьянской стране, которая после освобождения от ига царизма прошла огромнейшие испытания в Гражданской войне, коллективизации, индустриализации, электрификации, приобретении всеобщей грамотности, – создала базис для истинного, реального объединения угнетенных народов и создала уникальнейший механизм социальной поддержки и защиты каждого советского человека – от рождения до смерти.

Именно эта система позволяла государству реализовать те принципы, которые назывались социальным равенством и справедливостью.

И, несмотря на все потуги Запада и их приспешников в России, различных врангелевцев, колчаковцев и других врагов государства и всех населявших её народов, Октябрьская революция победила. Поэтому ими была развязана Гражданская война. Но народ, объединившийся вокруг Владимира Ильича Ленина, большевиков, одолел и это.

Они, враги революции, поразбежались все, особенно в 1920 году через Крым, – по Парижам и другим злачным местам, впоследствии наблюдая, как немецкий фашизм, гитлеризм развязали вторую мировую войну не только против Советского Союза, а против всего мира. Сидели, злорадствуя и потирая руки, помогая фашистам уничтожать Советский Союз, советский народ.

Это все, – вместе с домом Романовых, – прихлебатели, которые грабили, жили в свое удовольствие, не считая за людей подавляющее большинство своих подданных.

На эту тему можно говорить и приводить массу убедительных примеров о том, что Великая Октябрьская социалистическая революция для России была не просто этапом, а этапом её спасения и развития экономики, социальной сферы, оборонной, культурной, образовательной отраслей.

И если кто-то этот этап пытается назвать трагедией, – это человек, который фактически неграмотен и представляет историю народа в угоду Западу.

При этом особо хочу подчеркнуть, что спасти империю Николай II, гуляка, антигосударственник, открывший двери первой мировой войне и Антанте, вследствие чего Россия была в шаге от порабощения и уничтожения, не мог.

Поэтому те, кто сегодня пытается возвратиться к Николаю II как к положительному герою, является в историческом смысле безграмотным или, хуже того, выполняет заказ Запада, чтобы внести ещё больший раскол в современное российское общество.

Хочу попросить Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, чтобы он был более осторожен в оценке Октябрьской революции, В.И. Ленина и хорошенечко изучил бы наследие Владимира Ильича.

Он не атомную бомбу заложил под Россию. Именно великое ленинское изобретение Россию спасло и дало право народам на самоопределение. Создание автономий по национальному признаку стало цементирующим в созданном В. И. Лениным Советском Союзе, в том числе и предоставлении Крыму автономного образования. (Напомним, в январе прошлого года президент РФ, реагируя на предположение о том, что Владимир Ленин «управлял теченьем мысли и только потому – страной», сказал следующее: «Управлять течением мысли это правильно, нужно только чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом…» – прим РИА «Новый День»)

Автономия, как средство реализации национальных культур, языков народов, проживающих на территории России, и объединяющие их русский язык и культура, до сегодняшнего дня присущи многим регионам Российской Федерации, будь то Татарстан, будь то республики Северного Кавказа и другие регионы России.

По сути своей истории, культуры, межконфессиональных особенностей Республика Крым в определенном смысле была, есть и будет автономной. Поэтому нужно углублять ленинские принципы, а не пытаться их торпедировать.

Возглавить, организовать революцию и успеть в столь короткое, отведенное вождю мирового пролетариата время, создать СССР, сплотить вокруг себя настоящих, преданных революции, ее идеям единомышленников, продолжившим созидание, создать настоящую марксистско-ленинскую теоретическую базу – это, пожалуй, самое серьезное изменение, которое удалось осуществить Владимиру Ильичу Ленину.

А если бы антибольшевистские силы победили в Гражданской войне, России попросту не было бы, в том числе и современной.

Выстрел «Авроры», как великое эхо революции, несмотря на все попытки ельцинистов, гайдаровцев, чубайсовцев и прочее, прочее, прочее, включая, по сути антисоветчика, так называемого либерала Дмитрия Медведева (с учетом того, что последние десятилетия в России продолжается «ползучая контрреволюция», происходит перераспределение всех тех материальных благ, которые созданы за годы Советской власти умом, руками советского народа под руководством Коммунистической партии), – перепродаются под видом различных форм.

Поэтому горбачевизм, ельцинизм – это главные антисоветские силы, которые должны ответить за содеянное зло и преступления.

Процессы расслоения в российском обществе на бедных, нищих, безработных и бесперспективных людей разных возрастов и грабителей, мило называющих себя олигархами, сплотившимися возле Кремля, а также западные антироссийские силы, которые оказывают негативное влияние в Европе, в Америке и на Украине, вместе взятые, вкладывают огромные деньги, чтобы растащить Россию на части. Поэтому надо очень серьезно относиться к возмущенным социально-экономическим настроениям народа. А власти необходимо вести борьбу не только с террористическими группировками, проявлениями терроризма, но и с коррупцией, мздоимством – от министров до самых мелких чиновников, – выстроенных на бюрократической основе.

Необходимо критически оценить работу Правительства Российской Федерации, самого Председателя Правительства Дмитрия Медведева, правоохранительной системы, системы назначений на государственные посты, и ответственность тех, кто их назначает.

Нужно понимать, что сегодняшние полумеры по наведению порядка с элементами 1937-го года не снимают предпосылки обострения социальных противоречий в обществе.

Да, сегодняшнее российское общество оставлено на произвол судьбы. Нет повода говорить всерьез, что левые силы, существующие в России, влияют на подъем революционных настроений, но коммунистическая идея бессмертна и её никто не убьет, потому что в конечном итоге российское общество всегда будет стремиться к равноправию, справедливости, социальной защищенности.

На этом этапе кремлевской администрации, и прежде всего г-ну Володину, к сожалению, удалось разобщить и посадить на короткий поводок всех «левых», и прежде всего – Зюганова.

Судите сами: что же это за «левые», если средняя пенсия у миллионов российских граждан 10 – 12 тысяч рублей, а депутаты Госдумы получают в месяц более четырехсот тысяч так называемой зарплаты?! Думская фракция от КПРФ – 600 тысяч рублей в год на т.н. «партийное содержание». Они заранее проплачены, их поведение управляемо. Они могут только делать селфи на центральных телеканалах, куда их допускают.

Создался парадокс: после запрета КПСС Горбачев и Ельцин, бывшие партийные бонзы в бывших союзных республиках захватили власть и начали «приватизировать», грабить свои народы. Это практикуется до сегодняшнего дня.

Но там, где появляются очаги сопротивления в Коммунистических партиях, их лидеры попросту покупаются. Это и КПРФ, и другие, и КПУ, которая предала своих избирателей, легла под бандитский режим Януковича, вследствие чего в Киеве воцарился фашизм. А по сути – это необъявленная война между Украиной и Россией. Это должны знать те, кто заранее пытается похоронить коммунистическую идею.

Россия сейчас переживает симбиозный период по сравнению с другими: есть элементы 37-го года, горбачевизма, ельцинизма. Нужно срочно отказаться от этих элементов, которые присущи сегодняшнему периоду. А это значит, что нельзя замалчивать историю, принижать значение Великой Октябрьской социалистической революции, Владимира Ильича Ленина и стать на путь исторической правды.

Я всем хочу привести пример Французской Республики: там празднуют годовщины французской революции, поют «Марсельезу», а не прячутся за спины политических уродов – мединских и прочих.

Поэтому, рассуждая о последствиях сегодняшнего курса, надо понимать, что через 10-12 лет этот курс окончательно угробит, разорвет Россию, её территорию, недра. Или нужно идти по пути спасения России.

И самое главное – надо взяться за молодые умы. Что мы видим сегодня в школах, вузах? Отказавшись от ливановщины, тем не менее выдаем продукт на-гора, поощряя эгоизм, волюнтаризм, бескультурье, необразованность. Такими методами мы добьемся того, что наши внуки и правнуки уничтожат и наши могилы на кладбищах.

Будьте настоящими патриотами России! Не драпируйте Мавзолей в дни всенародных праздников!

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура!

Симферополь, Леонид Грач

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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